Sicilia, il presidente Schifani: “Sereno su ricandidatura, non mi aspetto sgambetti”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non teme ‘sgambetti’ sulla strada della ricandidatura a Palazzo d’Orleans alle prossime elezioni regionali. “La coalizione ha garantito il bis per i governatori uscenti, senza problemi – dice in una intervista al quotidiano online ‘LiveSicilia -. Lo stiamo vedendo nelle Marche al voto col presidente uscente, Francesco Acquaroli e con il collega Roberto Occhiuto in Calabria. Non mi aspetto sgambetti e sono sereno”. E rispondendo ad una domanda sui rapporti con gli alleati del centrodestra e su quelli interni a Forza Italia, il governatore afferma: “Ottimi, con tutti, senza distinzione. C’è un clima sereno e franco, nel rispetto delle singole posizioni, orientato verso una visione strategica comune – sottolinea -. Non colgo tensioni, né sbavature. Il risultato di avanzo di amministrazione di oltre due miliardi di euro è un successo del mio governo che avrà ricadute positive su tutta la coalizione di centrodestra e quindi non vedo nessun motivo che possa ingenerare eventuali incomprensioni. La stessa cosa posso dire per Forza Italia”.