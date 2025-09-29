Salute

Sicilia, il presidente Schifani: “Sereno su ricandidatura, non mi aspetto sgambetti”

Redazione 3

Sicilia, il presidente Schifani: “Sereno su ricandidatura, non mi aspetto sgambetti”

Lun, 29/09/2025 - 10:34

Condividi su:

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, non teme ‘sgambetti’ sulla strada della ricandidatura a Palazzo d’Orleans alle prossime elezioni regionali. “La coalizione ha garantito il bis per i governatori uscenti, senza problemi – dice in una intervista al quotidiano online ‘LiveSicilia -. Lo stiamo vedendo nelle Marche al voto col presidente uscente, Francesco Acquaroli e con il collega Roberto Occhiuto in Calabria. Non mi aspetto sgambetti e sono sereno”. E rispondendo ad una domanda sui rapporti con gli alleati del centrodestra e su quelli interni a Forza Italia, il governatore afferma: “Ottimi, con tutti, senza distinzione. C’è un clima sereno e franco, nel rispetto delle singole posizioni, orientato verso una visione strategica comune – sottolinea -. Non colgo tensioni, né sbavature. Il risultato di avanzo di amministrazione di oltre due miliardi di euro è un successo del mio governo che avrà ricadute positive su tutta la coalizione di centrodestra e quindi non vedo nessun motivo che possa ingenerare eventuali incomprensioni. La stessa cosa posso dire per Forza Italia”. 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta