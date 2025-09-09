Sicilia. Drone su Flotilla. Di Paola(M5S): “Schifani esprima sostegno a missione di pace”

“Quanto accaduto in queste ore su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette verso Gara, verosimilmente colpita da un drone nella notte mentre era ancorata al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, pone ancora una volta l’accento sul silenzio del governo regionale sull’iniziativa di pace. Ho già depositato una mozione che impegna il governo Schifani ad esprimere sostegno ufficiale alla missione. Il presidente della Regione dica da che parte sta”. Lo dichiara il vice presidente dell’Ars e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola che ha depositato una mozione che impegna il governo regionale ad avviare iniziative volte al sostegno della missione “Global Sumud Flotilla” e alla tutela degli attivisti siciliani coinvolti.

“Mentre in questi giorni Giorgia Meloni – dice Di Paola – usa i soldi delle nostre tasse per pagare le vacanze in Italia dei soldati israeliani che trucidano la popolazione inerme a Gaza, il presidente della Regione Siciliana Schifani dovrebbe mettere da parte le logiche di partito per dare pieno sostegno e riconoscere pubblicamente l’impegno civile e i valori di testimonianza democratica degli equipaggi partiti proprio dalla Sicilia. Schifani chieda formalmente al Governo nazionale e al Ministero degli Affari Esteri di garantire attraverso le sedi diplomatiche e le rappresentanze consolari tutte le misure di protezione necessarie per salvaguardare l’incolumità fisica e la libertà personale degli attivisti italiani, con particolare attenzione ai cittadini siciliani. Dato che la Tunisia ha smentito si fosse trattato di un attacco aereo mentre le immagini eloquenti dicono tutt’altro, è indifferibile a questo punto che il governo regionale promuova, anche tramite la Conferenza delle Regioni e altre sedi istituzionali, un’iniziativa di sensibilizzazione affinché le istituzioni europee e internazionali vigilino sul pieno rispetto del diritto internazionale riguardo alla missione”- conclude il vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola.