Nella notte di venerdì 26 settembre fra i km 5,700 e 5,000 della A29 Racc. Bis verranno chiuse le corsie di sorpasso di entrambe le carreggiate. Il provvedimento si rende necessario al fine di eseguire, in sicurezza, tutte le attività di sistemazione del verde in corrispondenza dello spartitraffico. Anas eseguirà i lavori durante le ore notturne per non arrecare disagi all’utenza in transito.
Sicilia. Anas, sulla A29 Racc. Bis brevi limitazioni notturne per sistemazione del verde
Mer, 24/09/2025 - 10:55
