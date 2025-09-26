Sicilia, Anas: partiti i lavori di manutenzione sulla SS121 tra Villabate e Bolognetta

Anas ha avviato i lavori di ripristino corticale dei sovrappassi lungo la strada statale 121 nel tratto compreso fra Villabate e Bolognetta (dal km 252,350 al km 239,239). L’obiettivo è elevare gli standard di sicurezza tramite la rimozione delle parti ammalorate e la successiva colorazione dei sovrappassi con vernice azzurra retroilluminata. Inoltre, verranno anche installate delle illuminazioni notturne ecosostenibili ricaricabili tramite pannelli solari collegati a dei proiettori che emanano luce azzurra. Tutti i lavori verranno effettuati in orari notturni per evitare possibili disagi all’utenza.