Scomparso da casa, 63enne ritrovato dal Soccorso Alpino in area impervia a Geraci Siculo

Ritrovato a Geraci Siculo (Pa) l’uomo di 63 anni scomparso nella serata di ieri. Il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è stato allertato alle 4 di questa mattina dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, per la ricerca di un uomo, scomparso da una abitazione rurale dalle 21 circa di martedì. In pochi minuti sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino della Squadra Petralia Sottana, che hanno immediatamente iniziato ad effettuare battute di ricerca nell’area intorno all’abitazione rurale, ritrovando, dopo circa un’ora, l’uomo scomparso a circa 200 metri dall’abitazione, all’interno di fitta vegetazione e in area molto impervia. L’uomo è stato recuperato e riportato verso la propria abitazione per le successive valutazioni sanitarie. Le operazioni di ricerca, coordinate dal Soccorso Alpino, si sono svolte con la collaborazione dei carabinieri e dei vigili del fuoco.