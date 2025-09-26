Ragazzo sequestrato a Vittoria, ricerche a tappeto anche con elicotteri

Proseguono senza sosta le ricerche del giovane di 17 anni rapito ieri sera a Vittoria durante un raid notturno nella zona di contrada Forcone. Sul territorio sono impegnati elicotteri dei Carabinieri e pattuglie di polizia, coordinate dalla Procura di Ragusa. Il ragazzo, studente del quarto anno del liceo scientifico “Giuseppe Mazzini”, è stato portato via da due persone mentre si trovava davanti casa sua con amici. Secondo le prime ricostruzioni due auto, una Fiat Panda bianca e una nera, si sono avvicinate al gruppo dei ragazzi che stazionava nella zona di via Giuseppe Fava e via Giovanni Giangreco. Dall’auto nera sono scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che hanno gridato il cognome del ragazzo, lo hanno preso e incappucciato, minacciando gli altri della comitiva e dicendo: “Vogliamo solo lui”. Hanno poi gettato a terra il cellulare del diciassettenne, per impedire il tracciamento, e sono fuggiti in direzione della ex strada statale 115, che porta a Gela, Comiso e Catania. Gli inquirenti stanno lavorando sulle immagini delle telecamere che si trovano nella zona e che avrebbero ripreso le auto in transito. Il luogo del rapimento si trova nei pressi di un grosso centro revisioni e officina meccanica che a quell’ora però era chiuso. Sono stati sentiti i ragazzi che ieri sera erano in compagnia del diciassettenne. Il padre è titolare di un’azienda attiva nel settore del confezionamento e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli e agricoli. Le indagini, riferiscono fonti investigative, stanno esplorando ogni ambito legato alla famiglia. Contestualmente sono state adottate le misure di sicurezza e di tutela previste nei casi di sequestro di persona, compreso il blocco cautelativo dei beni. (ANSA).