Ponte Stretto, Lorefice(M5S): “Europa smaschera Salvini”

“La Commissione Europea non ha dato alcun via libera al Ponte sullo Stretto, ma ha chiesto chiarimenti pesanti su ambiente, appalti e sostenibilità economica. Altro che il tanto millantato endorsement: Salvini è stato smascherato, per l’ennesima volta. Già a giugno, in audizione in Senato, l’Ue chiarì che le risorse stanziate erano destinate soltanto a uno studio di fattibilità, non certo alla costruzione dell’opera. Adesso l’UE vuole vederci ancora più chiaro. Minimizzare e ridurre tutto a mera interlocuzione è grottesco: la verità è che il progetto non convince neppure l’Europa. Nel frattempo la Sicilia resta senza treni e strade adeguate, con una rete idrica da denuncia e incendi record, come testimoniato dai dati diffusi ieri dai Vigili del Fuoco. Inaccettabile che la Sicilia sia totalmente abbandonata da uno Stato assente che si palesa solo per motivi opportunistici, come quello di creare un ‘ponte elettorale’, non accontentandosi più solo delle passerelle”.

Così in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e componente della Commissione Politiche UE di Palazzo Madama.