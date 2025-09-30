Morte Mario Molinaro a Messina, fermato il vicino di casa

Sono arrivate a una svolta le indagini sulla morte di Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita sabato mattina nella sua abitazione di Fondo Sacca’ a Messina. E’ stato posto in stato di fermo un vicino di casa Maurizio Salvatore Gravagna di 63 anni, originario di Catania, con l’ipotesi di omicidio mentre e’ indagato per favoreggiamento un 76enne, un altro vicino di casa dell’anziano. Oggi intanto e’ il giorno dell’autopsia, e’ previsto il conferimento dell’incarico al medico legale. L’autopsia sara’ importante per chiarire alcuni aspetti di quello che in prima battuta appariva con un gesto estremo. L’anziano era stato trovato riverso sul pavimento di casa con un tubo di plastica avvolto intorno al collo, qualcosa pero’ non ha convinto gli investigatori della Squadra Mobile che indagano sul caso. Le indagini ben presto hanno preso una direzione ipotizzando che invece si trattava di altro.