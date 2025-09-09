Il 12 settembre a Palermo primo congresso regionale di Noi Moderati

‘Il prossimo 12 settembre si celebrerà a Palermo presso l’hotel Addaura il primo congresso regionale di Noi Moderati, alla presenza del presidente Maurizio Lupi, del coordinatore politico nazionale Saverio Romano, dell’on Giuseppe Bicchielli, vice capogruppo alla Camera e responsabile nazionale Enti locali del partito, dell’on Alessandro Colucci, deputato e responsabile organizzativo di Noi Moderati, di tutta la classe dirigente del partito, di elettori, amministratori locali, iscritti. ‘Faremo il punto della situazione ed eleggeremo il nuovo coordinatore regionale e il coordinamento. Noi Moderati in Sicilia è al lavoro – commenta il coordinatore regionale uscente Massimo Dell’Utri – per rafforzare la propria posizione nel centrodestra e per ribadire le ragioni del centrismo popolare di cui siamo diretta espressione e voce. Tra i temi della mozione che presenterò e sulla quale chiedo la riconferma, il rilancio della sanità pubblica con l’abbattimento delle liste d’attesa, il sostegno concreto a famiglie e imprese e alle fasce più deboli della popolazione, nuove politiche del lavoro, investimenti in infrastrutturazione. Sul piano politico rinnoviamo alle forze alleate del centrodestra il massimo impegno nella concertazione con un tavolo regionale che sia espressione politica e organo decisore, in grado di rilanciare ancora di più l’incisività dell’azione nel governo della nazione e della regione, in vista delle prossime scadenze elettorali’. Per Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati ‘sarà un confronto aperto sui temi politici, economici e sociali e sul ruolo sempre più strategico e indispensabile di una forza centrista come Noi Moderati nel governo Meloni e in quello Schifani, nella consapevolezza delle grandi responsabilità politiche in una congiuntura internazionale attraversata da conflitti e guerre, tensioni e grandi rivoluzioni geopolitiche. Parleremo di temi concreti, sanità, europeismo, economia, lavoro e sostegno ai giovani e alle classi sociali meno abbienti. Ribadiremo i temi del popolarismo sturziano e della mediazione sociale, della forza del dialogo in un’epoca di grandi sofferenze per la democrazia’.

Saranno presenti, tra gli altri, la deputata regionale Marianna Caronia, il vice responsabile nazionale Enti locali e componente del Direttivo nazionale Antonello Antinoro, il portavoce nazionale Ignazio Messina, il componente del Direttivo nazionale Marco Forzese, i vicecoordinatori regionali Valerio Barrale e Peppe Germano, e il vicepresidente del consiglio comunale di Palermo Giuseppe Mancuso.

160 i delegati provenienti dalle nove province siciliane chiamati ad eleggere il nuovo coordinatore regionale del partito e i 32 componenti del coordinamento regionale. Un organismo del quale faranno parte i componenti siciliani del Consiglio nazionale di Noi Moderati e i nove coordinatori provinciali: Ezio Ferraro (Agrigento); Maria Pia Castiglione (Trapani); Roberto Corona (Messina); Salvatore Bonincontro (Enna); Michele Vecchio (Caltanissetta); Nino Campisi (Siracusa); Michele Nasca (Palermo); Emanuele Pezzino (Catania); Giovanni Tumino (Ragusa).