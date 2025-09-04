Fratelli d’Italia Caltanissetta interviene dopo i recenti cambiamenti in giunta: “Sostegno all’azione amministrativa del Sindaco Tesauro”

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Caltanissetta ha diffuso una nota ufficiale a seguito delle ultime novità che hanno interessato la giunta comunale. Dal documento emerge un confronto interno sul metodo delle scelte politiche, il ribadito sostegno al sindaco Tesauro e la richiesta di maggiore collegialità all’interno della coalizione di maggioranza.

Si dà informazione che, lo scorso lunedì, si è tenuto un incontro partecipato del Coordinamento Cittadino Nisseno di Fratelli d’Italia.

Ai lavori hanno preso parte tutti i componenti del già menzionato Organismo ai quali si sono aggiunti i componenti del Gruppo Consiliare FDI presso il Comune di Caltanissetta, nonché la delegazione assessoriale presso lo stesso Comune.

L’incontro è stato promosso alla luce dei recenti eventi che hanno visto rimodulata la composizione dell’attuale giunta cittadina, presieduta dall’Avv. Tesauro, con la nomina, in sostituzione dell’avvocato Oscar Aiello, del Dott. Marcello Mirisola.

Quest’ultimo evento per le modalità con le quali si è concretizzato ha comportato qualche disappunto, ritenendo FDI, che ogni tematica riconducibile alla gestione dell’azione amministrativa della coalizione, debba essere patrimonio comune in sede decisoria dell’intera Coalizione di maggioranza.

E ciò in considerazione delle diverse sensibilità politiche dei partiti che, attualmente, la compongono.

Tutti i presenti sono stati concordi nel ribadire il sostegno di FDI all’azione amministrativa del Sindaco Tesauro, sottolineando il leale sostegno che tanto il gruppo consiliare, capeggiato dal Presidente del Consiglio, quanto la delegazione assessoriale, hanno assicurato e continuano ad assicurare al prosieguo dell’azione amministrativa dell’attuale giunta, nell’ottica dell’accrescimento della vivibilità cittadina ed a sostegno, anche, della importante attività avviata in questo primo anno di attività amministrativa.

È stata sottolineata la necessità di una più attenta individuazione di ogni utile meccanismo affinché le scelte politiche di pertinenza della Giunta siano sempre più condivise, nel rispetto di una vera collegialità al servizio della collettività nissena.

Sono state oggetto di approfondita riflessione e ricostruzione tutte le intese elettorali che hanno assicurato, con l’essenziale contributo di FDI, il successo elettorale della coalizione di centrodestra, tanto nelle scorse amministrative nel Comune Capoluogo nisseno, quanto nella recente competizione elettorale per l’elezione della Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Non è mancato un esame attento del ruolo collaborativo e leale esercitato dal Gruppo di fratelli d’Italia in seno al Consesso Consiliare nisseno ed è stata, infine, sottolineata la necessità di avviare, ad iniziativa del Partito e dei suoi organismi, un effettivo e coerente confronto con tutti gli attori della attuale coalizione comunale di centrodestra, in prima istanza con la rappresentanza politica di Forza Italia, compagine che esprime il vertice delle Amministrazioni sopra già menzionate, in un momento assai delicato che probabilmente registrerà nuove rivisitazioni in Giunta.

Fratelli d’Italia – Caltanissetta