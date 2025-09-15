Evade dai domiciliari e pesta un passante nel Palermitano, 46enne in carcere

Evade dai domiciliari e pesta un passante, scambiandolo per un esponente delle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Partinico (Palermo) hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura, emessa dalla terza sezione della Corte di Appello di Palermo, nei confronti di un 46enne di origini albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio. Lo scorso 8 settembre l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione e in strada ha aggredito un 22enne, causando al giovane lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Solo il provvidenziale intervento di alcuni passanti ha scongiurato il peggio. Dalle indagini, scattate dopo la querela della vittima, è emerso che il 46enne avrebbe aggredito il giovane perché scambiato per un esponente delle forze dell’ordine in abiti civili. Per tale motivo l’autorità giudiziaria ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari e per l’uomo si sono aperte le porte del carcere.