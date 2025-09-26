Ester e Miriam D’Agostino, il talento delle gemelle nissene che conquista palco e social

Caltanissetta – Hanno appena 16 anni ma già un percorso artistico che lascia intravedere un futuro luminoso. Ester e Miriam D’Agostino, due gemelle nissene con straordinarie doti artistiche, stanno conquistando sempre più il cuore del pubblico, sia sul palco sia sui social, dove in poco tempo sono diventate delle vere e proprie beniamine.

La loro storia parte da lontano. Fin da bambine, a soli cinque anni, hanno iniziato a studiare canto presso la Sol Academy diretta dall’insegnante Alessandra Alessi. Da allora, hanno sempre cantato insieme, rendendo unico ogni brano con armonizzazioni e arrangiamenti particolari curati in ogni dettaglio.

A undici anni hanno deciso di ampliare la loro formazione: Miriam si è dedicata al pianoforte, ottenendo importanti premi in diverse esibizioni, mentre Ester ha intrapreso lo studio del violino, distinguendosi al punto da ricevere il riconoscimento di “Primo Violino”. A queste passioni si sono aggiunte altre inclinazioni: la danza per Ester e un continuo perfezionamento pianistico per Miriam.

Negli anni hanno collezionato riconoscimenti e successi, tra cui il podio al 27º Festival Città di Caltanissetta. Tra gli aneddoti più significativi, la loro partecipazione a Sanremo Junior: dopo aver superato le semifinali regionali, avrebbero dovuto accedere separatamente alla finale nazionale. Una possibilità che hanno deciso di non cogliere, perché la loro parola d’ordine è “solo insieme”.

Oggi, mentre Ester frequenta il liceo coreutico e Miriam il liceo artistico multimediale, continuano a portare avanti i loro sogni con passione e disciplina. E negli ultimi mesi il loro talento ha trovato una nuova ribalta: i social. Su TikTok e Instagram i loro video – due voci e un pianoforte – sono diventati un appuntamento fisso per migliaia di follower, che ogni giorno attendono di vederle e ascoltarle.

Tra i contenuti più virali c’è un video in cui, con grande simpatia, hanno voluto rendere omaggio alla loro città. «Ma noi abbiamo cantato in inglese, in spagnolo, in francese, in napoletano… e non dobbiamo cantare nel nostro dialetto?», dicono con il sorriso, introducendo una performance che ha conquistato il web e fatto il giro delle bacheche. Un ragionamento semplice e diretto che ha colpito tutti, trasformandosi in un messaggio di amore per le proprie radici e per la loro Caltanissetta.

Un successo nato quasi per gioco, ma che oggi si traduce in un seguito incredibile e in un entusiasmo contagioso. Video pieni di energia, talento e stile, che hanno avvicinato tanti giovani alla musica e che raccontano con semplicità la forza dell’arte e della passione.

Ester e Miriam D’Agostino non considerano questo traguardo un punto d’arrivo, ma uno stimolo in più per continuare a crescere, studiare e condividere la loro musica. Due ragazze semplici, solari, amate per la loro umiltà e per quella travolgente voglia di trasmettere emozioni che, a soli 16 anni, è già la cifra più autentica della loro identità artistica.