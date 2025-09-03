Dalla Chiesa, Scarpinato: «Esempio che tocca nel profondo nostra coscienza civica»

«Il senso dello Stato e la tenacia dimostrati dal prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa nel contrasto alla mafia, in un contesto difficile come quello siciliano, toccano ancora oggi, nel profondo, la coscienza civica di ogni cittadino e di ogni rappresentante delle istituzioni. Un esempio prezioso per le nuove generazioni con cui il generale amava dialogare, avendo capito l’importanza del loro coinvolgimento nel promuovere la cultura della legalità. Per questo, oggi, il governo Schifani ha voluto essere presente ricordando il suo sacrificio e quello della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo». Lo dichiara l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, delegato dal presidente Renato Schifani in rappresentanza della giunta a partecipare alla commemorazione in via Carini, a Palermo.

Alla cerimonia, la Regione era presente con un gonfalone e una corona d’alloro è stata deposta in memoria delle vittime.