Concorsi al Libero Consorzio, Petitto incalza Tesauro: «Vanno riattivati subito, l’Ente ha bisogno di personale»

Da quando si è insediata tra i banchi del Consiglio provinciale, Annalisa Petitto – consigliera di Area Civica e voce tra le più ferme dell’opposizione – ha posto con costanza al centro del dibattito politico il tema dei concorsi pubblici al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Una vicenda che la consigliera segue da tempo e che considera strategica per il futuro dell’Ente, chiamato ad affrontare sfide importanti con un organico ormai ridotto all’osso.

Nell’ultima seduta consiliare, Petitto è tornata con forza sulla questione presentando un ordine del giorno che impegna il presidente Walter Tesauro a riattivare nell’immediatezza tutti i concorsi banditi nel 2024, poi sospesi dal presidente della Regione Renato Schifani in vista delle elezioni provinciali e ad oggi ancora fermi. Concorsi che – sottolinea la consigliera – potrebbero garantire l’ingresso in pianta stabile di undici nuove figure tra dirigenti, funzionari e tecnici, indispensabili per dare fiato ad un Ente gravato da competenze cruciali in materia di viabilità, scuole, infrastrutture e servizi sociali.

La consigliera ha ricordato come, al contrario, negli ultimi mesi il dibattito si sia concentrato più sull’istituzione dell’ufficio staff del presidente, poi stralciato dalle ultime variazioni al bilancio, che sulla necessità di potenziare le risorse interne. «Si è parlato tanto di esterni, mentre concorsi già banditi, con risorse stanziate e perfino con la ditta incaricata per le prove selettive, restano inspiegabilmente bloccati», ha evidenziato.

Non sono mancate stoccate al comportamento della maggioranza, che ha deciso di rinviare la trattazione dell’ordine del giorno a data da destinarsi – comunque entro le prossime tre sedute consiliari – pur dichiarandosi, a parole, d’accordo nello spirito dell’iniziativa. «Mi auguro che questo rinvio non sia un escamotage per favorire l’ingresso di esterni nello staff e fuori staff – ha concluso Petitto – mentre i cittadini attendono risposte concrete e un’Amministrazione provinciale che possa davvero funzionare con personale stabile e qualificato».