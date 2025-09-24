Caltanissetta. L’Orchestra Sinfonica Siciliana chiude la rassegna estiva con un omaggio alla grande musica americana: il 4 ottobre al Teatro Regina Margherita

Caltanissetta. Si avvia alla conclusione la rassegna “2025 Estate Autunno Musicale” dell’Orchestra Sinfonica Siciliana (OSS) con un concerto speciale in programma sabato 4 ottobre al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Sotto la bacchetta del celebre direttore d’orchestra John Axelrod, l’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta, offrirà al pubblico un affascinante viaggio nella musica sinfonica statunitense.
Il concerto, con inizio alle ore 19:00, celebra tre dei più importanti compositori americani del Novecento. Il programma prevede l’esecuzione di:
Aaron Copland – “Appalachian Spring”
George Gershwin – “Porgy and Bess: Symphonic Picture for orchestra” (arrangiamento di Robert Russell Bennett)
Charles Edward Ives – “Symphony No. 2”
Questa serata assume un significato ancora più profondo: il concerto si svolge infatti in occasione dell’intitolazione del Foyer del Teatro Regina Margherita al M° Giuseppe Pastorello, figura di spicco nel panorama musicale locale.
L’Orchestra Sinfonica Siciliana, una delle istituzioni musicali più importanti del Sud Italia, conclude così la sua stagione estiva, regalando al pubblico un’esperienza musicale di alto livello che unisce la tradizione sinfonica a un omaggio alle radici musicali americane.
Informazioni pratiche
Evento: Concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana
Direttore: John Axelrod
Patrocinio: Comune di Caltanissetta
Data: Sabato 4 ottobre 2025
Orario: Ore 19:00
Luogo: Teatro Regina Margherita, Caltanissetta
Costo biglietto: 5 euro
I biglietti sono disponibili al costo di 5 euro presso il botteghino del Teatro Regina Margherita, al botteghino del Politeama Garibaldi, online su VIVATICKET e sul sito ufficiale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.