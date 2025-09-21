Caltanissetta, lo stadio Tomaselli trabocca di fede: oltre 10.000 partecipanti alla 44ª Convocazione regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo in Sicilia

CALTANISSETTA – Una folla imponente, stimata in circa diecimila presenze, ha riempito lo Stadio Tomaselli di Pian del Lago trasformandolo in un grande cenacolo di preghiera e fraternità in occasione della 44ª Convocazione regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo in Sicilia. Una giornata intensa, vissuta sotto il versetto “Volgetevi a me e sarete salvi” (Is 45,22), che ha unito cuori, voci e generazioni in un’unica esperienza di fede.

Per un giorno intero, Caltanissetta è stata capitale spirituale della Sicilia, accogliendo migliaia di fedeli giunti da ogni provincia. Un fiume di persone ha animato la città, portando con sé preghiera, gioia e testimonianza viva di appartenenza ecclesiale.

Il pomeriggio si è aperto con la presentazione del coordinatore regionale Antonino Tirrito, che ha accolto la moltitudine di fedeli e gruppi provenienti da ogni parte dell’isola. Subito dopo, il saluto di indirizzo del Presidente nazionale del RnS, Giuseppe Contaldo, ha dato slancio e significato all’incontro, richiamando la centralità del tema scelto e il valore della convocazione come momento di crescita e di comunione per l’intera comunità.

Particolarmente toccante la testimonianza della prof.ssa Mariuccia Lo Presti, vice postulatrice della Causa di Beatificazione di padre Matteo La Grua, il frate minore conventuale palermitano che fu guida spirituale, esorcista e punto di riferimento per il Rinnovamento nello Spirito. Le sue parole hanno riportato alla memoria l’eredità spirituale di un sacerdote che continua a parlare al cuore di tanti.

Grande commozione ha suscitato anche l’ingresso della reliquia della Madonna delle Lacrime, accolta tra canti, preghiere e applausi. Un gesto che ha reso ancora più solenne l’affidamento a Maria, vissuto da tutti i presenti come momento di intima devozione e di rinnovata speranza.

Il raduno ha visto poi la meditazione di Mons. José Manuel Garza (Pepe) Madero, vescovo ausiliare della Diocesi di Monterrey in Messico, che con parole semplici ma profonde ha offerto una riflessione incisiva sul tema biblico della convocazione. A seguire, un intenso tempo di ringraziamento guidato da Salvatore Martinez, già Presidente nazionale del RnS, che ha invitato l’assemblea a custodire e portare nella vita quotidiana la grazia ricevuta.

Il momento culminante della giornata è stata la solenne Celebrazione eucaristica presieduta da S. Em. il Cardinale Baldassare Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Una celebrazione che ha reso visibile la dimensione universale della Chiesa e che ha suggellato con la liturgia il cuore stesso della convocazione.

In serata, l’Adorazione eucaristica e la preghiera di intercessione guidata da Padre Pat Collins CM, sacerdote vincenziano di Dublino, hanno raccolto in un clima di raccoglimento e silenzio orante la partecipazione di migliaia di persone, fino alla benedizione finale che ha chiuso una giornata memorabile.

La risonanza dell’evento non si è limitata allo stadio. Sui social, in particolare su Facebook, sono circolate centinaia e centinaia di foto e video, testimonianza concreta dell’entusiasmo e della gioia che hanno animato i presenti. Immagini di famiglie, giovani, comunità parrocchiali e gruppi di preghiera hanno raccontato la forza di un popolo in cammino, desideroso di condividere con il mondo la bellezza di questa esperienza.

La 44ª Convocazione regionale del RnS resterà impressa nella memoria della città e dell’intera regione come una delle edizioni più partecipate e significative, capace di trasformare lo Stadio Tomaselli nel cuore pulsante della fede siciliana e Caltanissetta in una vera capitale spirituale per un giorno.