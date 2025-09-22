Caltanissetta e il suo cuore siciliano dal battito jazz, a Largo Barile successo di pubblico tra musica e passione

Si è conclusa con successo la manifestazione musicale “Cuore Siciliano Battito Jazz” proposta dall’associazione the bridge jazz club e patrocinata dal Comune di Caltanissetta nell’ambito della rassegna “Il settembre è nisseno” 2025

È stato un successo assoluto di pubblico il Festival “Cuore Siciliano Battito Jazz”, promosso dall’Associazione The Bridge Jazz Club Odv e patrocinato con lungimiranza dal Comune di Caltanissetta che l’ha inserito nel cartellone della rassegna “Il Settembre è Nisseno” 2025.

Una straordinaria platea ha assistito alla kermesse nel corso delle tre serate del 17, 18 e 20 settembre, apprezzando scelte stilistiche e qualità artistica dei musicisti che si sono esibiti sul palco. Roberta Sava, Chiara Minaldi, Giuliana Diliberto accompagnate da artisti già affermati nel panorama jazz nazionale e internazionale, hanno incantato il pubblico con la loro vocalità straordinaria e il repertorio proposto, impreziosendo la cornice già perfetta di Largo Barile, ormai per tutti Agorà della musica nissena. La conduzione, affidata ad Ernesto Trapanese, fra i fiori all’occhiello della manifestazione.

“Siamo entusiasti – ha detto Giuseppe Miraglia, presidente di The Bridge Jazz Club – il successo ottenuto è soprattutto frutto della sinergia tra la nostra Associazione, il Comune di Caltanissetta che ha intuito il potenziale della manifestazione, gli sponsor che hanno creduto nel valore della proposta e le maestranze a servizio della realizzazione dell’evento. Il pubblico, protagonista delle tre serate, insieme agli artisti, ha generato la giusta alchimia che una manifestazione di livello merita e nella quale abbiamo tutti scommesso favorevolmente. Il nostro principale auspicio, anche in considerazione dell’apprezzamento corale espresso dagli attori a vario titolo coinvolti e del tributo di stima raccolto – ha concluso Miraglia – è proseguire e contribuire a far crescere questa manifestazione negli anni perché Caltanissetta ha il Cuore Siciliano dal battito jazz”.