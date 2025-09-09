Autorità portuale di Palermo, Regione al Tar: entrare subito nel merito sul caso del commissario

La Regione Siciliana ha chiesto al Tar di Palermo di affrontare nel più breve tempo possibile il merito del ricorso contro la nomina del commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale. L’udienza, secondo il calendario del Tribunale, potrebbe essere fissata già a gennaio 2026.

Palazzo d’Orléans ha scelto di non insistere sulla sospensione cautelare dell’atto ministeriale, ritenendo più utile un giudizio completo e approfondito piuttosto che un intervento limitato e sommario.

La decisione risponde alla volontà di garantire la piena legittimità nella direzione di un ente pubblico strategico per lo sviluppo della Sicilia occidentale. La Regione ribadisce inoltre la propria convinzione che le contestazioni mosse al provvedimento ministeriale siano fondate e destinate a trovare conferma in sede di merito.