Ambiente, Lorefice (M5S): “Decine di migliaia siti contaminati, ma governo immobile”

“In Italia ci sono quasi 37mila siti oggetto di procedimento di bonifica di cui oltre 10 mila sono bloccati ancora alla fase di notifica. Servirebbero almeno 10 miliardi, ma il Governo stanzia solo 500 milioni, condannando i cittadini ad attendere almeno 60 anni. Proprio mentre con la Commissione Bicamerale Ecomafie siamo presenti a RemTech Expo di Ferrara, la fiera nazionale più importante sulle bonifiche, i dati ISPRA confermano tutta la lentezza e l’inadeguatezza del Governo, incapace di affrontare una delle emergenze ambientali più gravi del Paese. Continueremo a chiedere atti concreti per tutelare salute e ambiente”.

Lo dichiara il senatore Pietro Lorefice (M5S), Segretario di Presidenza del Senato e capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.