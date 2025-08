West Nile, 74enne di Caserta ricoverato a Catania

Il paziente è attualmente in condizioni stabili ma gravi. Resta in terapia intensiva nel reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Cannizzaro di Catania, prosegue il trattamento di supporto. Si tratta del primo caso in Sicilia di West Nile. L’uomo un 74 enne era arrivato in viaggio da Caserta ed era in cura con farmaci immunosoppressori che li rendono molto vulnerabile. Durante il viaggio aveva accusato i primi sintomi con la vista raddoppiata ed era stato sottoposto a una visita oculistica; la febbre nel frattempo era salita. L’uomo si era quindi recato al pronto soccorso dove e’ stata effettuata la diagnosi. Le sue condizioni sono gravi. (AGI)