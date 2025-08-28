Tra web e nuove tecnologie spuntano anche nuove professioni

Socialità, intrattenimento, formazione si sviluppano oggi più che mai in rete e, con l’avvento dell’intelligenza artificiale, tutte queste sfere della nostra vita sono destinate ad essere sempre più connesse al mondo virtuale. A supportarle ci saranno sempre più algoritmi sofisticati, automazioni e sistemi intelligenti.

Dunque, ad una prima osservazione potremmo dire che se da un punto di vista personale le nostre attività sono sempre più digitali, dal punto di vista professionale le competenze umane stanno perdendo valore.

A farci guardare le cose da una nuova prospettiva c’è il Future of Jobs Report 2025 realizzato dal World Economic Forum, che prospetta entro il 2030 la presenza di oltre 170 milioni di nuove professioni a livello globale. A questo esito si giunge soprattutto in considerazione del fatto che proprio il progresso tecnologico richiede l’implementazione di figure inedite, le cui competenze sono indispensabili per stare al passo con i tempi.

Ad esempio, il prompt engineer sarà una figura sempre più ricercata ed essenziale, poiché è chiamato ad ottimizzare il lavoro dell’IA lavorando sui comandi che gli vengono forniti. Altre opportunità di lavoro riguarderanno la cybersecurity, che non richiede solo competenze tecniche ma anche umane. Pensiero critico e creatività saranno richiesti anche agli sviluppatori di software e applicazioni.

E se eventi e servizi sono sempre più virtuali, si aprono più porte anche per tutti coloro che contribuiscono a gestirli, realizzarli e promuoverli. È il caso degli assistenti virtuali che offrono un servizio di customer care sui portali di vendita online, ma anche di figure specializzate nel fornire informazioni su essi. Pensiamo agli operatori che recensiscono i portali dei casinò live, una nicchia in forte espansione dove l’interazione in tempo reale con croupier professionisti e altri giocatori richiede piattaforme sempre più sofisticate. Questi esperti non solo analizzano la qualità del servizio offerto, ma guidano l’utente nella scelta del casinò più affidabile e conveniente, valutando aspetti come bonus, sicurezza, varietà di giochi e fluidità dell’esperienza.

Guardando al web sono richieste competenze sia specifiche che trasversali per poter offrire prestazioni sempre più efficienti. Il social seller promuove servizi e prodotti alla sua community virtuale proprio tramite i social network. Mentre l’experience designer oltre a curare l’estetica dell’interfaccia utente è chiamato ad assicurare un’esperienza di navigazione funzionale ed in linea con la sua psicologia.

Queste e molte altre figure saranno chiamate a portare avanti una rivoluzione tecnologica che però continua a non poter fare a meno dell’essere umano e delle sue mirabolanti doti.