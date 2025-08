Sicilia, Tamajo: “Dalla Regione traguardo importante, certificato e speso tutti i fondi Ue”

“Quello appena raggiunto dalla Regione Siciliana è un traguardo che merita attenzione: abbiamo certificato e speso l’intera dotazione del Programma FESR 2014-2020, per un totale di 3,8 miliardi di euro investiti in oltre 6.500 progetti, con un impatto concreto e misurabile sulla qualità della vita dei siciliani”. Così l’assessore regionale alle Attività produttive della Sicilia Edy Tamajo. “Una parte consistente di questi fondi, pari a circa 1,5 miliardi di euro, è stata spesa soltanto negli ultimi due anni. Si è trattato di un’accelerazione senza precedenti, resa possibile da un lavoro metodico, dalla collaborazione tra assessorati, e da una visione chiara impressa dal governo regionale”, dice. “Per questo, come assessore alle Attività produttive, sento il dovere non solo di condividere con orgoglio questo risultato, ma anche di ringraziare il Presidente Renato Schifani, che ha guidato con determinazione questa fase delicatissima della programmazione europea. Il raggiungimento del target FESR non è un dettaglio tecnico, ma un atto politico forte, che restituisce alla Sicilia credibilità istituzionale”.