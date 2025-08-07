Sicilia. Regione, via alla Banca delle ferie e dei riposi solidali per i dipendenti. Messina: “Gesto che dà valore al tempo e alla comunità”

Diventa operativo l’istituto delle ferie e dei riposi solidali per i dipendenti della Regione Siciliana, previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro per la dirigenza e per il comparto. La misura consente ai dipendenti dell’amministrazione regionale di donare volontariamente giorni di ferie a colleghi che si trovano ad affrontare situazioni familiari complesse, con l’esigenza di prestare assistenza a parenti in particolari condizioni di salute.

Una nota, firmata dall’assessore alla Funzione pubblica Andrea Messina e dalla dirigente generale del dipartimento Salvatrice Rizzo, dà notizia a tutto il personale della circolare con cui si definiscono le procedure operative per la richiesta e la donazione delle ferie e tutta la relativa modulistica. Il provvedimento, inoltre, istituisce in via sperimentale, su proposta condivisa con le organizzazioni sindacali, anche la Banca delle ferie e risposi solidali. Si tratta di un registro interno, completamente riservato, al quale ciascuno può iscriversi dichiarando senza impegno vincolato la disponibilità a donare parte delle proprie ferie eccedenti. Dal monte ferie presente in questa “banca” chi ha necessità urgenti potrà attingere con maggiore rapidità, riducendo i tempi e i carichi burocratici previsti dalla normale procedura di richiesta e di conseguente ricognizione di donatori disponibili.

«La pubblica amministrazione – sottolinea l’assessore Messina – non è fatta solo di procedure e adempimenti. È fatta soprattutto di persone. Con questa iniziativa il governo Schifani dà concretezza a un valore fondamentale qual è la solidarietà tra colleghi. Restituire dignità e senso umano al lavoro pubblico significa anche creare strumenti che rendano visibile e praticabile l’aiuto reciproco. La solidarietà che si fa tempo, il tempo che diventa cura, la cura che diventa vita: è questo il senso profondo dell’iniziativa. Nessuno è obbligato, nessuno è giudicato, ma ogni disponibilità può rappresentare una differenza enorme nella vita di qualcuno».

L’attivazione della “Banca delle ferie dei riposi solidali” potrà essere rafforzata e strutturata nel tempo, con l’obiettivo di rendere la Regione Siciliana un modello di pubblica amministrazione più giusta e più vicina alle persone.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio 1 “Gestione giuridica del personale” del dipartimento della Funzione pubblica alla mail feriesolidali@regione.sicilia.it.