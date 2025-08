Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, colpi di scena e nuovi giocatori al 6° turno di amichevoli classificate

Mercoledì 30 luglio scorso si è svolto il 6° turno di amichevoli classificate al Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, che da ormai 9 mesi ha trovato la propria “casa” dove svolgere le proprie serate di gioco presso gli accoglienti e colorati locali della Nuova Locanda e del Pifferaio Magico della cittadina sancataldese, dal quale è stato acquisito anche il nome del Club.

Dodici tra giocatori e accompagnatori si sono ritrovati per il solito rito di una buona pizza tutti insieme prima di iniziare il gioco, e a seguire 10 giocatori hanno dato vita a due belle partite, con 3 nuovi giocatori e numerosi colpi di scena nel corso delle due ore circa di competizione. Alla fine vincono le loro partite due giocatori che non avevano ancora vinto in questo nuovo semestre, Alessio “Bluprofondo71” e Ornella “Windfire8”, che in questo modo salgono nella classifica generale che premierà alla fine dell’anno un vincitore o una vincitrice del semestre. Con il turno di mercoledì sono già 21 giocatori che hanno lanciato i dadi almeno una volta nel corso delle partite dagli inizi di luglio ad oggi.

Terminata la serata, divertente e con tanta ironia che non puo’ mancare in questo tipo di partite, le attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferio” prendono una piccola pausa estiva fino al prossimo 27 di agosto. In quella data, infatti, prenderà il via il 5° torneo interno “Alla conquista dell’ultima spiaggia”, con 6 turni di gioco tra qualificazioni, semifinali e finale fino al 1 ottobre. I giocatori che parteciperanno al torneo avranno vari vantaggi con l’acquisizione di punti per la classifica del ranking interno ma soprattutto i punti acquisiti per la classifica nazionale dei 33 Club di Risiko Ufficiali presenti in Italia, di cui 7 in Sicilia. Ma la vera attrattiva del torneo è data dall’assegnazione della wild card pass (biglietto di invito) alla finale del campionato regionale individuale Sicilia che si svolgerà il 12 ottobre prossimo proprio al Club “Il Pifferaio”, che sarà concessa al vincitore o altro giocatore se il vincitore fosse già qualificato o appartenente ad altro Club di Risiko siciliano. Questi ed altri sono i motivi per cui numerosi appassionati di questo bellissimo gioco di società stanno già richiedendo informazioni su come partecipare alle attività del Club dal prossimo 27 agosto.

Le informazioni potranno essere richieste ai referenti del Club, e per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” si può contattare i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali saranno pubblicate le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.