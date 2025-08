Nascondeva in casa oltre 24 kg di cocaina, arrestato 49enne a Catania

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un catanese di 49 anni accusato di detenzione di cocaina. Il personale della Squadra Mobile-Sezione reati contro la persona si è recato presso la residenza dell’uomo, nel quartiere Barriera. Questo, dopo aver aperto la porta d’ingresso del suo appartamento ha ammesso di custodire della cocaina per conto di terze persone. Al termine della perquisizione, in una stanza da letto sono stati rinvenuti 23 panetti di cocaina, per un totale di oltre 24 chili di droga. In particolare, per terra, nelle adiacenze di un divano, occultato sotto ad alcune buste di colore nero e ad alcuni indumenti, è stato rinvenuto un borsone al cui interno vi erano 8 panetti con un logo raffigurante un’anatra, contenenti cocaina del peso di 1,1 kg ciascuno, per un ammontare complessivo di 8,8 kg. Successivamente, l’uomo ha prelevato da un armadio in legno, facente parte dell’arredo della stanza da letto, due borsoni contenenti in totale 13 panetti di cocaina, uguali per forma, colore e peso a quelli precedentemente rinvenuti, raffiguranti il medesimo logo, del peso complessivo di 14,3 chili, e due panetti di forma rettangolare, avvolti in una pellicola trasparente, ciascuno all’interno di una busta sotto vuoto, contenenti anch’essi cocaina del peso totale di 1,62 chili. A seguito dell’attività svolta i poliziotti hanno sequestrato tutta la cocaina rinvenuta, nonché due bilance per la pesatura della droga, trovate dentro l’abitazione, e lo smartphone in uso alla persona per successivi approfondimenti investigativi. Dopo la formalizzazione dell’arresto, l’uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.