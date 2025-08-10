L’abbraccio di Capaci alla famiglia di Simona Cinà: “Grazie per l’affetto”

Capaci – Un dolore immenso, ma anche un’ondata di affetto che ha avvolto la famiglia di Simona Cinà, la ventenne pallavolista morta tragicamente a Bagheria durante una festa di laurea. Nei giorni successivi alla tragedia, i genitori della giovane hanno voluto esprimere pubblicamente la loro gratitudine per la vicinanza e la solidarietà ricevute.

«Siamo commossi per l’abbraccio sincero e caloroso che abbiamo ricevuto – hanno dichiarato –. In particolare, desideriamo ringraziare l’Acds Capacense, che ha accompagnato Simona fino all’ultimo con una presenza silenziosa ma carica d’amore. Vederli lì, con le maglie personalizzate, stretti come una famiglia, è stato per noi motivo di grande conforto».

Un pensiero speciale è stato rivolto a tutta la comunità di Capaci, che in queste ore difficili si è stretta attorno ai familiari, partecipando numerosa ai funerali e dimostrando un legame profondo e autentico.

Intanto, tra amici, conoscenti e cittadini è nata spontaneamente un’iniziativa per dare un aiuto concreto. È stato messo a disposizione un codice Iban per raccogliere donazioni destinate a sostenere le spese legali, i costi dei funerali e, in futuro, eventuali progetti in memoria di Simona.

Sulla vicenda restano in corso le indagini per ricostruire le circostanze della morte. Ma, in questo momento, ciò che emerge con forza è il ritratto di una comunità unita, capace di trasformare il dolore in un segno tangibile di sostegno e vicinanza.