Incendio in azienda rifiuti a Catania, in azione anche il Reparto Mobile

Questa mattina presso la zona industriale di Catania è divampato un incendio all’interno del capannone di un’azienda della V strada che si occupa di separazione di rifiuti-plastica e cartone. Una colonna di denso fumo nero si è alzata in cielo, visibile a decine di chilometri di distanza. A causa del fumo e per motivi precauzionali sono state evacuate le aziende limitrofe. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia di Stato che stanno coordinando con un proprio funzionario gli aspetti operativi relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica. Oltre ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, sul posto ci sono anche pattuglie dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale. Stanno operando per lo spegnimento dell’incendio i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale Regionale e moduli operativi della protezione civile comunale, oltre a personale del X Reparto Mobile di Catania con l’idrante.