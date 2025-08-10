Etna, nuova bocca effusiva a quota 3.000 metri: colata lavica sul versante Sud

Catania – L’Etna torna a dare spettacolo. Nella mattinata di oggi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Etneo ha segnalato l’apertura di una nuova bocca effusiva sul versante meridionale della Bocca Nuova, a circa 3.000 metri di quota.

Dalla frattura si è originata una colata lavica in area sommitale che si sta dirigendo verso Sud. Sul posto è presente il personale dell’Ingv per effettuare rilievi e monitorare da vicino l’evoluzione del fenomeno.

Dal punto di vista sismico, gli esperti non registrano variazioni significative. La sorgente del tremore vulcanico è localizzata a circa 2.800 metri di quota, tra la Voragine e il cratere di Nord-Est, senza particolari segnali di attività infrasonica rilevante.

Il vulcano, come spesso accade, si mostra dunque in una fase di attività superficiale che, pur non destando al momento allarme, richiama l’attenzione di scienziati e appassionati.