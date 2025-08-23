Diego Borella morto sul set di Emily in Paris a Venezia, era l’assistente alla regia

(Adnkronos) –

Lutto sul set della quinta stagione di 'Emily in Paris'. E' morto l'assistente alla regia Diego Borella, mentre si trovava a Venezia per le riprese. "Siamo profondamente addolorati nel confermare l'improvvisa scomparsa di un membro della famiglia della produzione di 'Emily in Paris'. In questo momento di profondo dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari", con queste parole un portavoce della Paramount Television Studios, in una nota consegnata all'Adnkronos, porge il suo cordoglio per la morte di Borella. Al momento le riprese della serie sono state interrotte. I nuovi episodi debutteranno il 18 dicembre su Netflix. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)