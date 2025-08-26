Caltanissetta. Una rotatoria e un ponte di collegamento lungo la 640, il progetto sarà presentato in conferenza stampa il primo di settembre

Il 1 Settembre 2025 alle ore 16.00, nella sala gialla di Palazzo del Carmine, il sindaco Walter Tesauro illustrerà il “Progetto per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.S. 640 km. 59+700, e dell’ampliamento dell’esistente ponte di collegamento dell’asse viario in prossimità della stessa”.

L’incontro rappresenta la conclusione di un iter curato dalla Direzione III Urbanistica – Mobilità e, in particolare, dal Dirigente Giuseppe Dell’Utri e dal Funzionario Direttivo Tecnico Valerio Bellini.

Il progetto, proposto dalla Ditta “Wellsana” S.r.l.” in rappresentanza del comparto con altre Ditte, come previsto dalla normativa, è stato già sottoposto alla Conferenza dei Servizi Decisoria per le dovute valutazioni, conseguenti approvazioni, integrazioni ed ulteriori elaborati progettuali, come da verbale conclusivo del 24 Luglio 2025.

Il progetto è stato validato, seppur con prescrizioni, con pareri favorevoli per la realizzazione, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Caltanissetta, dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, dalla Direzione III Urbanistica e Mobilità del Comune di Caltanissetta, dalla Direzione II LL.PP. Comune di Caltanissetta, dall’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta e dall’ANAS.