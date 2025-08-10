Caltanissetta. Tiziano Lamarca, il “mago delle luci”: il nisseno che illumina l’Italia e il cuore della sua città

Caltanissetta – Mentre per molti l’estate è sinonimo di vacanze e relax, per Tiziano Lamarca si traduce nel periodo di massima intensità lavorativa. Con l’energia di un trentenne ma oltre cinquant’anni di vita alle spalle, è conosciuto da tutti per la sua dedizione instancabile. Il lavoro lo porta in giro per l’Italia e spesso anche all’estero, ma il suo vero amore resta la sua città.

La sua vita professionale si svolge tra stanze d’albergo e palchi, mettendo la propria abilità tecnica al servizio dei migliori service italiani e di produzioni europee. Non esiste cornice più prestigiosa che non abbia ospitato la sua firma: dal Teatro Antico di Taormina alle piazze siciliane, ogni luogo diventa un teatro sotto la sua luce.

La sua arte, capace di trasformare ogni evento – concerti, meeting, fiere – in un’esperienza visiva evocativa, ha vestito di magia artisti di calibro mondiale come Sting e Simple Minds, e i mostri sacri della musica italiana. Con il mixer in mano, accompagna musica e colori in perfetto ritmo, rendendo ogni palco unico.

La sua notorietà è confermata dalla lista quotidiana di nomi prestigiosi che compaiono sul suo profilo social. Ma al di là della tecnica, Tiziano è un “nisseno verace”: la sua esperienza lontano nasce per tornare arricchita e condivisa. Innamorato di Caltanissetta, ha offerto il suo contributo a tanti eventi locali, realizzati spesso con risorse limitate, ma con grande cuore e senza alcun ritorno economico.

Basti pensare, uno su tutti, alle iniziative di Natale in Rosa, dove – insieme a Marco Tuminelli – ha portato la magia dei concerti nelle più belle chiese di Caltanissetta, illuminate in rosa nel periodo natalizio. Oppure all’illuminazione delle chiese lungo i percorsi della Settimana Santa, voluta da Michele Spena (Associazione Piccoli Gruppi Sacri), diventata tradizione dopo l’esordio con la processione delle “Varicedde”.

Un capitolo a parte merita il binomio Tiziano Lamarca – Marco Tuminelli, due autentiche eccellenze delle produzioni musicali e degli eventi. Marco Tuminelli, imprenditore che ha investito con determinazione nella propria attività, è un professionista che punta sempre all’eccellenza, così come Tiziano, che da anni porta la sua maestria tecnica ai massimi livelli. Quando le loro strade si incontrano, nasce una sinergia rara: due visioni complementari che si fondono in un unico obiettivo, creare bellezza e valorizzare Caltanissetta.

La loro collaborazione, spesso al di là di qualsiasi valutazione di ritorno economico, è mossa da una volontà autentica di mettersi al servizio della città. Che si tratti di illuminare chiese durante la Settimana Santa, di organizzare eventi musicali di grande suggestione o di curare allestimenti che trasformano spazi urbani in luoghi di aggregazione, Lamarca e Tuminelli agiscono con passione, competenza e un amore profondo per la comunità.

Accanto a questo, un altro binomio prezioso è quello tra Tiziano Lamarca e Marcello Bellomo. Se con Tuminelli il legame è soprattutto tecnico, con Bellomo si sviluppa un’intesa organizzativa e creativa legata all’amore per gli spazi pubblici. Insieme hanno lavorato su ville storiche, come la Festa di Primavera nella Villa Amedeo, e su luoghi simbolici come la Scalinata di San Francesco, dimostrando che anche con poche risorse economiche si possono creare iniziative capaci di far “luccicare” la città. La loro abilità sta proprio nel trasformare ambienti comuni in scenari di bellezza e aggregazione, con la stessa passione che anima ogni loro progetto.

La lista delle iniziative di Lamarca è lunga: dalla Festa di Primavera nella Villa Amedeo, alla Scalinata di San Francesco abbellita nei periodi natalizi con presepi e angioletti, fino agli omaggi ai “carusi” della miniera di Gessolungo – 65 minatori morti, tra cui 19 bambini, il 12 novembre 1881 – per ricordare e onorare la memoria collettiva della città.

E proprio in questi giorni, Tiziano ha acceso la curiosità dei nisseni pubblicando sui social la locandina di una nuova iniziativa: “La Scalinata degli Artisti – Art Exhibit”, un progetto firmato insieme a Marcello Bellomo e promosso dalle Officine Taratatà. Un’anteprima che lascia intravedere un’esplosione di colori, creatività e bellezza, destinata a trasformare ancora una volta la Scalinata di San Francesco in un palcoscenico a cielo aperto.

I dettagli saranno svelati gradualmente, ma lo spirito è chiaro: mettere l’eccellenza e l’esperienza maturata nei più grandi teatri italiani e internazionali al servizio della propria città. Perché solo se si è innamorati di un luogo – e Tiziano lo è profondamente – si possono realizzare progetti di così grande impatto con pochissime risorse, spinti dalla sola passione.

Tiziano Lamarca è questo: un professionista di altissimo livello che illumina palchi e cuori, portando un po’ della sua Caltanissetta in ogni lavoro e riportando a casa, ogni volta, un po’ di bellezza da condividere.