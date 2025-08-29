Caltanissetta. Sopralluogo della II e V Commissione allo Stadio Marco Tomaselli

La II e la V Commissione Consiliare del Comune di Caltanissetta, rispettivamente presiedute dai Presidenti Fabrizio Di Dio e Alessandra Longo, si sono recate allo Stadio Marco Tomaselli considerato l’imminente ripresa del campionato di calcio di serie D. Per la II Commissione era presente anche il vice presidente Oriana Mannella. Il sopralluogo era finalizzato a verificare lo stato di manutenzione dell’intero impianto e lo stato dell’arte della gradinata, chiusa da diversi anni e per la quale sono stati effettuati dei lavori per renderla fruibile. Dopo un attento e scrupoloso sopralluogo, le Commissioni si ritengono soddisfatte per lo stato di pulizia in cui versa la stadio. Per le criticità riscontrate i presidenti, a nome di tutti i componenti, hanno ribadito che verranno sollecitati gli uffici tecnici e gli assessori al ramo.