Caltanissetta. Sips, adesioni all’iniziativa “SALUS-Scuole SHE Sicilia”: il 29 agosto incontro tra i partner

La Società Italiana per la Promozione della Salute (SIPS) – Delegazione della Regione Sicilia con una nota stampa diffusa in data 12.02.2025, largamente ripresa dagli organi d’informazione, aveva auspicato la costituzione di una partnership nella provincia di Caltanissetta finalizzata a sostenere il programma denominato “SALUS-Scuole SHE Sicilia”. Si comunica che ad oggi hanno dichiarato di aderire all’invito di questa Società il movimento politico Futura – Costruiamo insieme la città, l’associazione di promozione sociale Noi per la Salute – Tina Anselmi, il gruppo Orgoglio Nisseno e il Centro Italiano Femminile (CIF). Come già affermato con la nota precedente, l’iniziativa “SALUS-Scuole SHE Sicilia” si ispira al programma europeo SHE (Schools for Health in Europe), grazie al quale in Italia e in Europa sono stati definiti modelli d’intervento e strumenti operativi per le scuole che hanno reso possibile la pianificazione di azioni di miglioramento nel mondo della scuola, anche grazie all’apporto dei servizi, di reti e di alleanze per la salute.

Questa Società ritiene che le adesioni a supporto del programma consentirebbero, nella provincia di Caltanissetta, di costituire una partnership tra soggetti diversi nel comune intento di affermare la centralità della scuola come contesto socio-ambientale in grado di influenzare in modo significativo non solo il successo scolastico ma anche la salute, il benessere e la qualità della vita delle persone e delle comunità. Peraltro, l’Accordo di scopo, sottoscritto dai dirigenti scolastici delle scuole individuate come capofila nella Regione e parte integrante del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, fa specifico riferimento allo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione che coinvolgano altri attori istituzionali e soggetti portatori d’interesse per conseguire anche nella nostra Regione gli obiettivi delle Reti SHE. In coerenza, la SIPS, Società impegnata, anche a livello regionale, nella promozione della salute e del benessere, ritiene strategica la costituzione di una partnership che sostenga le scuole della nostra provincia nell’avvio e nella realizzazione di iniziative coerenti con il programma europeo ed auspica l’adesione di altri soggetti che possano offrire un contributo ad una progettualità concreta e innovativa, non solo nella scuola, che superi i tradizionali interventi di educazione sanitaria e gli eventi occasionali, quasi sempre inappropriati e spesso anche inefficaci e perfino controproducenti. Pertanto, che in data 29 agosto alle ore 17.30, nei locali del movimento Futura – Costruiamo insieme la città (via Redentore 73, Caltanissetta), avrà luogo un primo incontro operativo tra i partner finalizzato a chiarire i principali aspetti del programma europeo, costituire un gruppo di lavoro e definire le modalità di supporto all’iniziativa “SALUS-Scuole SHE Sicilia” nella nostra provincia. Si coglie l’occasione per esprimere sincero apprezzamento per l’adesione dei soggetti partner; essa conferma l’interesse per la realizzazione del programma e, più in generale, per lo sviluppo del sistema-scuola, sociale e culturale della nostra comunità.