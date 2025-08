Caltanissetta. Ponte Torrente Pinzelli, la II Commissione consiliare Urbanistica incontra l’amministrazione

Si attendono le autorizzazioni ma il progetto esecutivo, già delineato, potrebbe essere ultimato entro novembre



La II commissione consiliare presieduta da Fabrizio Dio ha incontrato l’assessore ai lavori pubblici Calogero Adornetto, il Dirigente ai Lavori Pubblici Giuseppe Tomasella e il Commissario della Polizia Municipale Massimo Mastrosimone per conoscere gli sviluppi delle attività progettuali e le tempistiche di realizzazione dei lavori da effettuare al Ponte situato sul Torrente Pinzelli chiuso alcuni mesi fa a causa del cedimento di una spalla.​

Tale interruzione provoca disagi ai molti residenti che transitano da quella zona e alle aziende che operano nel territorio.

La commissione, sensibile alle esigenze della collettività, a giugno aveva già effettuato un sopralluogo per comprendere meglio criticità ed esigenze. La risposta dell’amministrazione non si è lasciata attendere.​“Siamo consapevoli che quel ponte rappresenta un punto sensibile per le tante famiglie e imprenditori della zona. Ed è per questo che dal momento in cui è stato chiuso ci siamo attivati per comprendere quali siano state le cause del dissesto e poter strutturare una soluzione efficace e sicura – ha spiegato l’assessore Calogero Adornetto -. Con gli uffici competenti abbiamo già individuato le somme da utilizzare e messo in atto due tipologie di progetti, entrambi già arrivati alla fase conclusiva”.

Il dirigente Tomasella ha mostrato ai consiglieri il progetto esecutivo di consolidamento della spalla lesionata che ha causato la chiusura e, al contempo, ha presentato elaborati grafici e computo metrico relativi agli interventi da poter effettuare per poter riaprire il ponte in totale sicurezza.

È stato inoltre stimato che i tempi di realizzazione dei lavori di consolidamento sarebbero di circa 60 giorni ma, prima di procedere l’intervento che verrebbe assegnato con affido diretto, è necessario adempiere i necessari iter burocratici.

Tale progetto, infatti, è vincolato all’ottenimento dei pareri della Soprintendenza BB.CC.AA e dell’autorità di bacino. “Saranno loro, compatibilmente con le autorizzazioni che ci concederanno, a determinare quale dei due progetti verrà attuato” ha concluso l’assessore.

La Commissione, inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle modifiche alla viabilità che in questo momento è assicurata dalla via Concetto Marchese sottolineando che assume carattere prioritario garantire sia la sicurezza per chi la attraversa sia la praticità per le attività commerciali.

Il Commissario Mastrosimone ha comunicato, infine, che è stata valutata la proposta della II commissione per intervenire sulla sopracitata via e il relativo senso di marcia.