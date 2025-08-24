Caltanissetta, Palermo (Aria Civica): «Primo cambio in Giunta Tesauro, segnale di crepe e mancanza di visione»

Il consigliere comunale di Aria Civica, Calogero Palermo, interviene sul recente cambio di assessore deciso dal sindaco Walter Tesauro, a poco più di un anno dall’avvio dell’amministrazione comunale.

«Il primo cambio di assessore nella giunta Tesauro, dopo solo un anno di amministrazione, mostra le prime grandi crepe e l’inadeguatezza dell’amministrazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati – dichiara il consigliere Palermo –. Questo avvicendamento, ammesso che non ce ne siano altri all’orizzonte, smaschera e dimostra il fallimento dell’azione politico-amministrativa e, soprattutto, una mancanza di leadership e di visione all’interno della Giunta, troppo spesso succube delle decisioni imposte da qualche deputato regionale».

Il consigliere sottolinea come i cittadini non abbiano ricevuto risposte adeguate alle loro esigenze: «Un’amministrazione attiva che pare non sia più in grado di rispondere, già solo dopo pochi mesi, alle aspettative della città e ai bisogni reali dei nisseni – prosegue Palermo –. Basti pensare alla crisi idrica, al centro storico, al Policlinico, all’arredo e verde urbano, agli sfollati di via Veredentore, fino alla mancata nomina del presidente del Consorzio universitario. In quest’ultimo caso nessun deputato e nessun rappresentante del nostro territorio si fa sentire, privando la città di opportunità e futuro».

Non manca un parallelismo calcistico: «Dato che siamo vicini all’imminente inizio di campionato, il sindaco Tesauro si è fatto un clamoroso autogol – afferma Palermo –. Sempre parafrasando il calcio, il sindaco, o chi per lui, ha schierato un titolare, un’ala destra, a detta loro di esperienza, per poi sostituirla in meno di metà tempo dei tempi regolamentari».

Il consigliere di Aria Civica chiude con un auspicio ma anche con una riflessione critica: «Una visione e un’azione politico-amministrativa che solleva parecchi dubbi sulla governance e sulla fiducia all’interno della maggioranza – conclude il consigliere Palermo –. Auguro maggiore visione e buon lavoro al neo assessore, nella speranza che questa Giunta e questa squadra riesca a portare qualche risultato a casa e risolva qualche problema per i cittadini nisseni. Non posso che sottolineare con rammarico che questo è il risultato, quasi scontato, di quando pur di vincere le elezioni si fanno accordi con dieci partiti politici e con tutti. W Caltanissetta».