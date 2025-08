Caltanissetta, l’ex sindaco Gambino all’amministrazione: “Promesso un presidio di polizia, ma dopo sei mesi il chiosco è ancora vuoto”

“Meno selfie e più operatività”. È con queste parole che l’ex sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, si rivolge all’assessore alla Polizia municipale Oscar Aiello, denunciando il mancato avvio del presidio di polizia urbana nel chiosco di viale Conte Testasecca. Ma nel farlo, Gambino tocca un tema che ormai attraversa tutta la politica italiana, da Montecitorio fino alla più piccola giunta comunale: il selfie come strumento di comunicazione.

Una modalità tanto inflazionata quanto inevitabile, in un’epoca in cui il consenso si misura anche in termini di visibilità. E se è vero che la critica di Gambino coglie il punto sulla necessità di passare dagli annunci ai fatti, è altrettanto vero che la comunicazione per immagini – anche quella del selfie – è stata ed è parte integrante anche del suo modo di raccontare l’attività amministrativa, durante e dopo il suo mandato da sindaco.

Nel merito, la questione sollevata riguarda un’inaugurazione risalente al 28 gennaio scorso, quando l’intera giunta comunale presentò pubblicamente il chiosco riqualificato, destinato ad accogliere un presidio di polizia urbana. Un progetto deliberato dal consiglio comunale, richiesto da molti commercianti del centro storico e tecnicamente reso agibile in tempi rapidi grazie all’intervento dell’ufficio tecnico. Ma che, a distanza di sei mesi, resta ancora sulla carta.

Per questo Gambino ha presentato un’interrogazione, chiedendo conto all’amministrazione comunale dei motivi del ritardo. “Il presidio – afferma – non è mai stato istituito, nonostante l’annuncio in pompa magna”. La critica, questa volta, non riguarda soltanto la visibilità mediatica, ma tocca un tema concreto: la sicurezza nel cuore della città e la capacità dell’amministrazione di dare seguito alle deliberazioni approvate.