Caltanissetta, il mito in scena al Palmintelli: si apre il ciclo “Teatri di Pietra” con “Penelope Vs Ulisse”

Sarà l’attore David Coco ad aprire, lunedì 5 agosto, la rassegna “Teatri di Pietra” a Caltanissetta, nello scenario unico del Parco Archeologico Palmintelli. In scena lo spettacolo “Penelope Vs Ulisse”, firmato da Giuseppe Di Pasquale, che propone una rilettura originale e provocatoria dell’Odissea. Questa volta, però, non è Ulisse il centro del mito: è Penelope – interpretata da Viola Graziosi – a guidare il racconto, trasformata da sposa paziente a donna consapevole, protagonista assoluta di un confronto che ribalta gli equilibri omerici.

Il racconto si fa contemporaneo, il mito si reinventa: dopo vent’anni di assenza, Ulisse non può contare solo sull’astuzia che gli valse la fuga dal ciclope Polifemo. Dovrà invece riconquistare Penelope con il solo potere della parola, con la forza del “logos”, capace di sedurre e, forse, persuadere.

La rassegna, che quest’anno torna sotto la diretta gestione del Comune attraverso l’Assessorato alla Cultura guidato da Giovanna Candura, propone cinque appuntamenti di alto livello che intrecciano la classicità con il linguaggio del presente. Un filo rosso che lega testi antichi e letture moderne, attraverso produzioni curate e interpreti di prestigio del panorama teatrale italiano.

Dopo l’apertura del 5 agosto, si prosegue il 9 agosto con “De Rerum Natura”, omaggio poetico e sensoriale a Lucrezio, tra danza, musica e visioni coreografiche firmate da Aurelio Gatti. Il 22 agosto sarà la volta di “Andromeda e Perseo”, portato in scena da Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, mentre il 25 agosto toccherà a “Odisseo Superstar”, altra incursione nei miti della grecità con sguardo ironico e postmoderno. La chiusura, il 29 agosto, è affidata al talento istrionico di Sergio Vespertino con “Essere o non essere Shakespeare”.