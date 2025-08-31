Caltanissetta, i consiglieri Longo e Di Dio guidano l’analisi sulle criticità dei plessi scolastici

CALTANISSETTA – Le Commissioni consiliari II (Urbanistica) e V (Istruzione), presiedute rispettivamente da Fabrizio Di Dio e Alessandra Longo, si sono riunite in seduta congiunta per affrontare le criticità emerse durante i sopralluoghi effettuati negli Istituti comprensivi cittadini.

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto e il dirigente della II Direzione Lavori Pubblici, ing. Giuseppe Tomasella. Durante i lavori sono state presentate le relazioni descrittive redatte a seguito dell’attività di monitoraggio sullo stato di manutenzione degli edifici scolastici.

Dalle relazioni è emersa la necessità di programmare interventi urgenti: per questo è stato già stanziato un fondo destinato a lavori straordinari di manutenzione, così da garantire la piena sicurezza di studenti e insegnanti in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Grazie inoltre a un emendamento presentato in Consiglio comunale dalle stesse Commissioni, è previsto un ulteriore piano di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa 100 mila euro. Gli interventi verranno pianificati sulla base delle relazioni tecniche consegnate all’assessore Lo Muto e all’ingegnere Tomasella.

Una collaborazione istituzionale, quella tra Commissioni e Amministrazione, che mira a dare risposte concrete alle scuole nissene, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per la comunità scolastica.