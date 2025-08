Caltanissetta. Graduatoria provvisoria asilo nido comunale, informazioni sul numero di protocollo della domanda

Si comunica ai cittadini interessati alla graduatoria provvisoria per l’asilo nido comunale che, il numero di protocollo della domanda presentata è stato comunicato a ciascuna famiglia all’atto di presentazione della domanda stessa.​

Qualora, però, i genitori o tutori non fossero a conoscenza del numero di protocollo potranno contattare il numero di telefono 0934 74730 o recarsi allo sportello della Direzione Politiche Sociali Socio sanitarie e Scuola che si trova in Via A. De Gasperi, 27.

Tale numero sarà indispensabile per verificare l’effettiva posizione nella graduatoria provvisoria poiché, nel rispetto delle norme sulla privacy e ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, nell’allegato pubblicato non sono visibili i nomi dei bambini beneficiari.​

Per maggiori informazioni consultare la pagina: https://www.comune.caltanissetta.it/it/news/100651/asilo-nido-comunale-aperte-le-iscrizioni-per-lanno-educativo-2025-2026