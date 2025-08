Caltanissetta. Ex Caserma Capitano Franco, il consigliere Turturici presenta interrogazione

Il consigliere di Futura – Costruiamo insieme la Città del Comune di Caltanissetta, Armando Turturici, ha presentato oggi un’interrogazione al sindaco Tesauro in merito all’ex Caserma Capitano Franco sita in viale della Regione, al fine di ricevere aggiornamenti sul progetto di ristrutturazione. Un intervento, come sottolinea il consigliere nella nota, di grande valore per la città di Caltanissetta, finanziato con fondi del PNRR per un importo complessivo di oltre 8 milioni di euro.

Un’opportunità importante per riqualificare un’area centrale di Caltanissetta, trasformandola in un luogo aperto alla comunità, con spazi dedicati ai giovani, alla cultura, al tempo libero e all’inclusione. Il progetto prevede infatti la creazione di un centro diurno per minori, una biblioteca multimediale, aree verdi e uno spazio per eventi.

“Con la mia interrogazione – scrive il consigliere Turturici – ho voluto chiedere quali siano gli sviluppi recenti, anche alla luce delle notizie su un ricorso amministrativo che riguarda la gara per l’affidamento dei lavori – prosegue –. È importante che l’Amministrazione comunichi con chiarezza a che punto siamo e quali azioni si intendano mettere in campo per portare avanti il progetto nei tempi previsti.”

Inoltre, il consigliere Turturici rammenta che nell’area della ex Caserma rientra anche il cosiddetto Progetto “Polis Verde”, promosso a livello ministeriale, che prevede il trasferimento e l’accorpamento delle sedi locali della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato in un’unica struttura moderna e sostenibile. Un’ulteriore conferma del valore strategico dell’area e della necessità di una programmazione integrata e lungimirante.

“Caltanissetta ha bisogno di interventi di questa portata e di spazi che generino comunità, crescita, sviluppo e bellezza – conclude –. L’ex Caserma Capitano Franco può essere uno di questi luoghi.”