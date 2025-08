Caltanissetta. Bando assegnazione case popolari: incontro tra Cisl, Sicet e l’assessore Pasqualino

Su richiesta della CISL e del SICET (Sindacato degli Inquilini) si è svolto ieri, 31 luglio, un incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, Ermanno Pasqualino, con l’obiettivo di discutere del nuovo bando per l’assegnazione delle case popolari. L’occasione è stata propizia per approfondire anche la situazione locale relativa all’emergenza abitativa, che colpisce numerose famiglie nissene.

Nel corso della riunione sono stati trattati temi importanti, tra cui le difficoltà nel reperire alloggi disponibili – anche se alcuni necessitano solo di essere adeguati – e le criticità derivanti dall’alto numero di domande rispetto all’offerta limitata di alloggi popolari.

L’assessore Ermanno Pasqualino ha ribadito l’impegno, ma soprattutto la necessità, dell’amministrazione comunale di disporre di una graduatoria che sia reale e aggiornata, rendendo il bando quanto più equo e trasparente possibile.

Dal confronto è emersa la volontà dell’amministrazione di lavorare in sinergia con le associazioni di categoria e i sindacati per rispondere ai bisogni dei cittadini più fragili, garantendo al contempo una gestione efficiente e giusta delle risorse disponibili.

Da parte loro, la segretaria generale Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Carmela Petralia e il segretario generale del Sicet Agrigento Caltanissetta Enna Marco Gruttadauria hanno sottolineato la necessità di attivare politiche integrate, che vadano oltre la semplice distribuzione degli alloggi, mirando a soluzioni strutturali e di lungo periodo per le famiglie in difficoltà. In particolare, è stata avanzata la richiesta di essere coinvolti anche in fase di programmazione, attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di confronto.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco di monitorare l’evoluzione del bando e di promuovere future collaborazioni per affrontare le criticità legate all’emergenza abitativa.

“Solo lavorando insieme – amministrazione, sindacati e cittadini – possiamo garantire un futuro migliore per tutti”, hanno dichiarato i rappresentanti del SICET e della CISL.

Il SICET, come sempre, resta a disposizione di tutti i cittadini che avranno bisogno di assistenza e consulenza per la compilazione della domanda di inserimento in graduatoria, che dovrà essere obbligatoriamente presentata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.