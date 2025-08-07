Caltanissetta. Avviso per il rilascio del tesserino venatorio per la stagione 2025/26: domande dall’8 agosto



Premesso che l’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale” ha provveduto alla pubblicazione sul Portale Istituzionale della Regione Siciliana degli elenchi dei cacciatori ammessi negli ATC (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-sviluppo-rurale-territoriale/avvisi-faunistico-venatorio-giugno-2025),

Si informa che, per la stagione venatoria 2025/2026, a partire dal giorno 8 agosto 2025 è possibile presentare la domanda per il rilascio del tesserino venatorio.



Il modulo per la richiesta è reperibile:



• presso l’Ufficio preposto sito al 4° piano della sede della Polizia Municipale del Comune di Caltanissetta, via Alcide De Gasperi n. 27;

• scaricandolo dal sito istituzionale del Comune, al seguente link: https://www.comune.caltanissetta.it/it/servizi/venatori;

• scaricando l’allegato disponibile in calce al presente avviso.



Le domande, compilate in ogni loro parte, firmate e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate all’Ufficio competente presso la sede della Polizia Municipale in via Alcide De Gasperi n. 27, nei seguenti orari:



• dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle 13:00,

• lunedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15:30 alle 16:30.



CONSEGNA DEI TESSERINI



Considerato che la circolare regionale prescrive che “I tesserini devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il Comune, in locali a disposizione del Comune medesimo”, l’ufficio, definita l’istruttoria, e previo accertamento della residenza, consegnerà il tesserino agli aventi diritto e nei casi di delega informerà le associazioni sulle eventuali integrazioni necessarie e del calendario di consegna dei tesserini.



Per ulteriori informazioni è possibile:

• rivolgersi direttamente agli uffici competenti;

• consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale: https://www.comune.caltanissetta.it/it/servizi/venatori

