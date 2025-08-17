Caltanissetta, al via la quinta edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival: due mesi di musica, formazione e giovani talenti

Settembre e ottobre a Caltanissetta saranno all’insegna della grande musica e dell’incontro tra artisti affermati e nuove generazioni. Torna, infatti, per la quinta edizione, il Pietrarossa Academy and Music Festival, organizzato dal Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini”, guidato dal direttore M° Michele Mosa e presieduto dall’architetto Andrea Milazzo.

La rassegna, a ingresso gratuito, è ormai un appuntamento di riferimento per il panorama culturale nisseno e non solo, capace di unire concerti di respiro internazionale, masterclass con grandi interpreti, seminari tematici e spazi dedicati ai giovani musicisti. Un format che intreccia la dimensione spettacolare con quella formativa, facendo del festival un vero laboratorio culturale aperto alla città.

Il Teatro Regina Margherita e l’Auditorium del Conservatorio diventeranno per quasi due mesi il cuore pulsante di un programma che alterna nomi di fama mondiale a esibizioni di talenti emergenti.

“Abbiamo raggiunto ormai una maturità organizzativa al nostro quinto anno del festival – dichiara il direttore Michele Mosa – e sono veramente fiero di essere direttore di una struttura e di un’istituzione importante come il Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta, in continua crescita. Tutto questo lavoro si traduce nell’amore per questa realtà e nell’orgoglio di avere anche la direzione artistica di un festival che sta diventando sempre più un punto di riferimento per la città e per il territorio”.

A sottolineare l’importanza del Conservatorio è anche il presidente Andrea Milazzo: “Sono onorato di presiedere un’istituzione importante come il Conservatorio Bellini, che negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale e sta diventando sempre più un punto di riferimento per il territorio, sia per la formazione musicale sia per la produzione artistica di alto livello”.

Il programma

L’inaugurazione è fissata per il 9 settembre con il concerto di Arno Bornkamp e Pieter Pellens insieme alla Saxorchestra. Seguiranno, tra gli altri, Andrea Mancinanti (17 settembre, organo), Natalino Ricciardo (22 settembre, corno), Radu Ratoi (1 ottobre, fisarmonica), Maurizio Baglini (13 ottobre, pianoforte) e la chiusura con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori (25 ottobre).

Il calendario delle masterclass ospiterà artisti come Matteo Caramaschi, Céline Moinet, Immanuel Richter, Diana Grekova, Radu Ratoi, Nicola Mazzanti, Maurizio Baglini ed Enrico Fagone.

Ampio spazio ai giovani talenti, con progetti che vedono protagonisti l’Orchestra di Fiati del Conservatorio, i Giovani Flautisti, la Classe di Percussioni d’Insieme e l’Orchestra del Conservatorio. I seminari, infine, offriranno momenti di approfondimento con Tindaro Capuano, Vincenzo Balzani e Giuseppe Gentile.

Il Pietrarossa Academy and Music Festival si conferma così una vetrina prestigiosa e un’occasione di crescita culturale per la città, mantenendo viva la tradizione e lo spirito di un evento che, giunto alla sua quinta edizione, continua a crescere in qualità e partecipazione.