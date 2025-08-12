Bravata in spiaggia a Marina di Modica: una barella rubata durante un intervento di soccorso

Un episodio sconcertante ha scosso Marina di Modica nei giorni scorsi. Durante un intervento di soccorso per soccorrere una giovane colpita da malore in spiaggia, un gruppo di ragazzi ha sottratto la barella utilizzata dagli operatori sanitari del 118 .

Un gesto che non solo ha violato la dignità della paziente, ma ha anche dimostrato una grave mancanza di rispetto verso chi opera quotidianamente per salvare vite.

Riccardo Castro, presidente di SEUS 118 Sicilia, ha commentato: «È in momenti come questo che emerge quanto sia indispensabile valorizzare la professionalità e il senso del dovere dei nostri soccorritori. Il loro impegno quotidiano, spesso silenzioso e poco visibile, è il cuore del sistema sanitario siciliano e merita piena riconoscenza» .

Ha proseguito: «Purtroppo, qualcuno ha scelto un gesto tanto banale quanto grave, che mette in discussione l’operato degli operatori. Essi hanno mantenuto la concentrazione nonostante tutto, tutelando la sicurezza della paziente e rispettando linee guida, protocolli operativi e procedure» .