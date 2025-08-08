Al via la campagna abbonamenti per la Stagione Teatrale Nazionale 2025/2026 del Regina Margherita – “Atto 150 – Sei sogni a teatro”.

Si apre ufficialmente oggi la campagna abbonamenti per la nuova Stagione Teatrale Nazionale 2025/2026 del Teatro comunale Regina Margherita di Caltanissetta, promossa e organizzata dal Comune di Caltanissetta – Assessorato alla Cultura, con il supporto organizzativo di DalVivo.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolare: il Regina Margherita celebra il suo 150° anniversario, un traguardo che segna un secolo e mezzo di storia culturale e artistica della città.

La stagione, significativamente intitolata “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, propone sei appuntamenti di rilievo nazionale che spaziano dalla prosa al dramma, dalla commedia alla rilettura di grandi classici, per offrire un’esperienza completa e stimolante a un pubblico eterogeneo. Gli spettacoli andranno in scena dal 18 novembre 2025 al 23 aprile 2026, con artisti e compagnie di primissimo piano.

Il programma prevede:

18 novembre 2025 – Enigma di Hugh Whitemore, con Peppino Mazzotta

10 dicembre 2025 – Macbeth di William Shakespeare, con Daniele Pecci e Laura Marinoni

16 gennaio 2026 – Il viaggio del papà, con Maurizio Casagrande

20 febbraio 2026 – L’inferiorità mentale della donna, con Veronica Pivetti

19 marzo 2026 – Frà, con Giovanni Scifoni

23 aprile 2026 – Buongiorno Ministro, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Annunciando l’apertura della campagna, l’assessore alla Cultura Giovanna Candura ha dichiarato che «il Regina Margherita è il cuore culturale della nostra città. Quest’anno lo festeggeremo con una stagione che unisce qualità artistica, nomi prestigiosi e attenzione all’accessibilità, affinché tutti possano vivere l’esperienza unica del teatro. È un momento importante non solo per celebrare la storia di questo luogo, ma anche per guardare al futuro con un’offerta culturale di alto livello».

Gli abbonamenti sono già disponibili online su www.liveticket.it/dalvivo e prevedono le seguenti tariffe: Platea €110, Palchi centrali €110, Palchi laterali €90. I biglietti singoli saranno in vendita dal 1° ottobre 2025 con prezzi da €18 a €22 (esclusi diritti di biglietteria). Per informazioni è possibile contattare il numero 320 0693857.

L’inizio della campagna segna l’avvio di un percorso che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole riportare il teatro al centro della vita culturale cittadina, rendendolo uno spazio aperto e partecipato. C’è grande attesa per questa stagione, che grazie alla presenza di nomi di primo pianou promette di richiamare un pubblico numeroso e appassionato.

Nei prossimi giorni saranno inoltre annunciate speciali convenzioni e forme di scontistica riservate ad associazioni e club service, per permettere a un numero sempre maggiore di spettatori di accedere agli spettacoli e vivere appieno l’atmosfera unica del Regina Margherita. L’obiettivo è costruire una rete di collaborazioni che rafforzi il legame tra il teatro, le realtà associative e il tessuto sociale della città.