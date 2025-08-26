1988-2025. Rimpatriata dopo 37 anni per gli ex studenti della 5ª A Programmatori dell’Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta

1988-2025. Rimpatriata dopo 37 anni: gli ex studenti della 5ª A Programmatori dell’Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta si ritrovano in un noto ristorante cittadino.

Un tuffo nel passato, ma con lo sguardo rivolto al presente. A 37 anni dal diploma, gli ex studenti della 5ª A Programmatori dell’Istituto Tecnico Commerciale “Mario Rapisardi” di Caltanissetta si sono ritrovati per una rimpatriata che ha fatto rivivere emozioni, ricordi e aneddoti di un tempo che fu.

L’incontro, organizzato da Antonio Talluto, si è trasformato in una vera e propria festa dell’amicizia. Tra abbracci, sorrisi e inevitabili racconti di gioventù, i presenti hanno ricordato i momenti trascorsi tra i banchi, i professori più amati (e temuti), le giornate di studio intenso e le marachelle che hanno reso unico il percorso scolastico. La gite, le scampagnate e la vittoriosa partecipazione alla trasmissione 10 e lode su Radio CL1, restano ricordi incancellabili.

Non sono mancati i riferimenti all’evoluzione della tecnologia informatica, che in quegli anni muoveva i primi passi e che oggi è diventata parte integrante della vita quotidiana e del mondo del lavoro. Molti degli ex alunni hanno infatti intrapreso carriere brillanti nell’imprenditoria, nell’insegnamento, la libera professione, altri hanno seguito strade diverse, ma tutti hanno conservato intatto il senso di appartenenza a quella classe speciale.

“È stato come tornare ragazzi per una sera” – racconta Arialdo Giammusso– “Abbiamo più capelli bianchi e qualche chilo in più, ma lo spirito è rimasto lo stesso: quello di una classe unita, piena di entusiasmo e di amicizia sincera”.

La serata si è conclusa con la promessa di non aspettare altri 37 anni per rivedersi. Perché se il tempo passa, i legami costruiti sui banchi di scuola restano indelebili.

Nella foto: Antonio Talluto, Dabilo Lapadura, Arialdo Giammusso, Laura Leto, Loreto Marino, Mariangela Infantino, Claudia Ciancio, Luca Longo, Michela Panzica, Emma Tricoli, Gabriella Lipani, Maria Teresa Sardo, Nadia Muroni, Paola La Monica, Claudia Di Prima.