West Nile, Artemisia Lab “in prima linea per la sicurezza dei viaggiatori”

(Adnkronos) – Artemisia Lab in prima linea per la sicurezza dei viaggiatori contro il rischio West Nile. "A seguito del recente decesso avvenuto nel Lazio, attribuito a un'infezione neuro-invasiva da West Nile virus – comunica il network in una nota – si accende l'attenzione sulle problematiche emergenti di salute pubblica e sulla necessità di una risposta sanitaria adeguata e tempestiva. In questo scenario, Artemisia Lab – Polo viaggi, centro sanitario d'eccellenza autorizzato dal ministero della Salute, rappresenta un punto di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la gestione clinica delle malattie infettive, con particolare competenza nell'ambito della medicina tropicale. Autorizzato dal ministero della Salute, il Polo viaggi opera presso il centro Artemisia Lab Alessandria (Roma, via Piave 76) ed è coordinato dal dottor Paolo Meo, figura di riferimento nel panorama della medicina tropicale. Il servizio offerto è completo e personalizzato: dalla consulenza specialistica alla profilassi, fino alla cura specifica per ogni viaggiatore". "L'infezione da West Nile virus – spiegano gli esperti di Artemisia Lab – è trasmessa principalmente dalla puntura di zanzare infette. Nella maggior parte dei casi è asintomatica, ma può manifestarsi con sintomi lievi come febbre, mal di testa, nausea e vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Nei casi più gravi (meno dell'1% delle infezioni) si possono verificare sintomi neuro-invasivi, come febbre alta persistente, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi visivi e convulsioni. In presenza di sintomi sospetti, in particolare nei soggetti fragili o immunocompromessi, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a strutture sanitarie altamente specializzate. Tra queste, il Polo viaggi Artemisia Lab si distingue per competenza e specializzazione. A supporto delle attività, il polo si avvale anche della consulenza straordinaria del professor Aldo Morrone, figura di spicco a livello internazionale nel campo della dermatologia tropicale, delle malattie infettive e della medicina delle migrazioni", si legge nella nota. "I centri Artemisia Lab – si ricorda – sono aperti tutto l'anno, 7 giorni su 7, anche ad agosto e a Ferragosto". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)