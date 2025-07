Via D’Amelio, Musumeci: “Tenere viva la memoria”

“Oggi l’Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, uccisi dalla mafia a Palermo il 19 luglio 1992. Un attentato che ha scosso profondamente la coscienza di tanti. Borsellino era un uomo dello Stato, un siciliano profondamente innamorato della sua Isola, convinto che la lotta alla criminalità organizzata fosse non solo un ideale, ma soprattutto un dovere. Per questo lo hanno isolato e lasciato da solo, diventando facile bersaglio. A noi spetta il compito di tenerne viva la memoria. A patto che quello di oggi non sia solo un rito annuale, ma un impegno quotidiano e collettivo”. Lo dichiara il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.