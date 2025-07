Tony Gangitano protagonista in “Franchitto”, il film in uscita su Amazon e Netflix: l’attore e regista nisseno nel cast internazionale

Tony Gangitano protagonista in “Franchitto”, il film in uscita su Amazon e Netflix: orgoglio nisseno nel cast internazionale

Si accendono i riflettori su Franchitto, il nuovo film diretto da Franco Arcoraci che sarà disponibile nei prossimi giorni su Amazon Prime Video per l’Italia e su Netflix e altre piattaforme internazionali in lingua inglese e spagnola. Si tratta di una pellicola ispirata a una storia vera, incentrata sulla figura di un poliziotto tutto d’un pezzo, diviso tra il rigore del suo lavoro e la fragilità dei rapporti familiari. Un uomo che non si lascia intimidire, che affronta il pericolo a viso aperto, infiltrandosi nei meccanismi della criminalità organizzata fino a mettere in discussione sé stesso, i propri affetti e persino le amicizie più profonde.

Tra gli interpreti del film spicca il nome di Tony Gangitano, attore e regista nisseno, che ha voluto condividere con i suoi follower un momento dal set attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, accompagnato da una foto e da parole cariche di emozione: «Grandi amici sul set del film “Franchitto – Io non ho paura”». Un segnale chiaro dell’importanza che questa esperienza rappresenta per lui e dell’entusiasmo con cui ha accolto il progetto.

Tony Gangitano è da tempo una delle figure più rappresentative del panorama artistico siciliano. Nato a Caltanissetta nel 1966, ha alle spalle una carriera articolata tra cinema, teatro e televisione, affermandosi sia come interprete che come regista. Tra i suoi lavori più noti figurano Un santo senza parole, Entro mezzanotte e Lupo Bianco, quest’ultimo premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con lo Starlight International Award. Autore sensibile ai temi sociali e spirituali, ha firmato anche cortometraggi di successo come Il risveglio di Giufà e U Cristu Truvatu, ricevendo riconoscimenti in festival internazionali e confermandosi artista attento ai linguaggi contemporanei, ma sempre legato alla sua terra.

Nel film Franchitto, Gangitano recita accanto a un cast ricco di nomi noti del cinema italiano, tra cui Vincent Riotta, Tony Sperandeo, Francesca Rettondini, Guia Jelo (in una partecipazione speciale), Mario Pupella, Barbara Bacci, Giusy Venuti, Angelo Maria Sferrazza, Marilena Piu’, Nando Morra, Turi Giuffrida, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami e Loredana Scalia. Tra i protagonisti anche un altro attore della provincia nissena, il serradifalchese Rosario Petix, a conferma della forte impronta siciliana impressa alla produzione.

La presenza di due attori della provincia di Caltanissetta in una produzione destinata al mercato internazionale rappresenta motivo di orgoglio per l’intero territorio. In particolare, la partecipazione di Tony Gangitano, che continua a portare avanti il proprio percorso artistico con coerenza e passione, conferma quanto la provincia nissena sia capace di esprimere talenti capaci di emergere anche al di fuori dei confini regionali.

Franchitto si preannuncia come un’opera intensa, capace di mescolare azione e introspezione, legalità e sentimento. Cresce l’attesa per la sua uscita in streaming, ma nel frattempo, tra post social e curiosità, è già Tony Gangitano a tenere alta l’attenzione, con la sua presenza silenziosa ma significativa in un film che promette di lasciare il segno.