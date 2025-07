Sutera ha accolto il progetto Erasmus della Protezione civile Fontana delle Rose con giovani provenienti da Lettonia, Romania, Georgia, Polonia e Turchia

SUTERA. Il Comune di Sutera ha accolto i partecipanti al progetto Erasmus promosso dalla Protezione Civile Fontane delle Rose di Campofranco e Sutera, dedicato alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dei rischi, con il coinvolgimento di giovani provenienti da Lettonia, Romania, Georgia, Polonia e Turchia.

Questo scambio rappresenta un’importante opportunità di crescita, confronto e collaborazione su tematiche fondamentali per il futuro del nostro pianeta. La presenza di delegazioni internazionali nel territorio suterese ne arricchisce la comunità e dimostra come il dialogo interculturale possa unire i popoli, promuovendo valori condivisi come il rispetto dell’ambiente, la solidarietà e la responsabilità civica.

Il sindaco Giuseppina Catania ha ribadito: “Come Amministrazione Comunale di Sutera, esprimiamo grande soddisfazione per questa iniziativa e rinnoviamo il nostro impegno a sostenere progetti educativi e formativi che rafforzano il senso civico e la cooperazione europea. Benvenuti ancora a Sutera, dove l’accoglienza è di casa!”